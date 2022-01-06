Лукашенко назвал ситуацию с беспорядками в Казахстане еще одним уроком для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к участникам незаконных протестов в Казахстане, предложил им попробовать договориться с властями республики. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул первого», близком к пресс-службе белорусского главы государства.

Также Лукашенко считает, что протестующим стоит извиниться перед военными.

«Хочу обратиться от белорусов к этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. С [президентом Казахстана Касым-Жомартом] Токаевым можно договориться… Надо пойти, стать на колени, извиниться перед военными...» — заявил Лукашенко.

По его словам, происходящая сейчас ситуация с незаконными протестами на территории Казахстана послужила уроком для Белоруссии.

5 января акции протеста в Казахстане переросли в уличные беспорядки и погромы. Пострадали более тысячи граждан. Согласно данным МВД Казахстана, восемь сотрудников полиции погибли, еще 317 ранены.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате мародеры напали на телеканалы «Мир», «Казахстан», «Хабар 24», «Евразия» и «КТК».