В Китае прокомментировали ситуацию в Казахстане

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Китай надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане и считает происходящее внутренним делом страны, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на МИД КНР.

«Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему», — заявили в китайском МИД.

Кроме того, в китайском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на скорейшее восстановление общественного порядка.

Ранее стало известно, что российские миротворцы из ОДКБ прибывают в Казахстан.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.