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Российские миротворцы из ОДКБ прибывают в Казахстан

ОДКБ официально подтвердил отправку миротворцев в Казахстан

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Альянс ОДКБ официально подтвердил отправку международного контингента миротворцев в Казахстан, сообщает РИА «Новости».

По словам секретариата организации, задачами миротворческих сил станут охрана государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка. Кроме того, стало известно, что передовые подразделения ОДКБ уже приступили к этим обязанностям.

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Киргизия готова оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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