Президент Узбекистана Мирзиеев выразил поддержку народу и руководству Казахстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что поддерживает народ и руководство Казахстана на фоне сложившейся ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте главы Узбекистана.

У Мирзиеева состоялся телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

По информации представителей президента Узбекистана, во время диалога Мирзиеев и Токаев обменялись мнениями касательно развития ситуации на территории Казахстана, обсудили принятые меры для стабилизации обстановки.

«Лидер Узбекистана еще раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране», — заключили в пресс-службе.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Ранее уточнялось, что Токаев вступает в должность председателя Совбеза, которую занимал Назарбаев.

Также в Госдуме прокомментировали ситуацию в Казахстане.