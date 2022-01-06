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На Украине заявили, что действия Европы провоцируют «удары по дых» от «Газпрома»

Эксперт Кущ: политика ЕС может привести к остановке транзита газа из России через Украину

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Sergei Chuzavkov/AP

Экономист Алексей Кущ заявил, что действия «Газпрома», «спровоцированные политикой европейских стран» в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение страны газом. Об этом сообщает издание «Главред».

«Газпром нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к Турецкому потоку). Затем — сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии. <…> Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии... Европы», — утверждает Кущ.

По его мнению, украинская ГТС становится не нужна для ЕС, так как страны региона работают по принципу «политический контроль над проектами транзита — низкие цены на природный газ».

Кущ отмечает, что немцы получают дешевый газ благодаря политическому лоббированию «Северных потоков», турки – «Голубого» и «Турецких потоков», а поляки – в отношении норвежского и американского газа.

В это время только Украина, занимаясь виртуальным реверсом газа и отказываясь закупать его у России, не может обеспечить себя дешевым топливом не смотря на собственную газотранспортную систему.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин во время ее встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко заявила, что Соединенные Штаты готовы помогать Украине энергоресурсами, сообщается на сайте Минэнерго.

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