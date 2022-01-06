На Украине призвали отправить представителя ЕС Жозепа Борреля на границу с Крымом

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отправить главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на границу с российским Крымом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием. И еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России», — написал он.

Климкин подчеркнул, что визит представителя ЕС в Донбасс важен для Киева, добавив при этом, что подобные поездки стали рутиной.

«Нам нужно больше от Евросоюза именно сейчас», — заключил он.

Боррель находится с рабочим визитом на Украине с 4 по 6 января. Ранее в интервью «Польскому агентству печати» он заявил, что Украина получила от Европейского союза помощи на €17 млрд с 2014 года.