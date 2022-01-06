В ОДКБ прокомментировали обращение Казахстана

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов заявил, что Казахстан в обращении в ОДКБ о помощи назвал происходящее в стране вторжением боевиков, подготовленных за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В Секретариате Организации договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — заявил Зайнетднов.

По его словам, казахской стороной были проведены консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также направлено обращение к главам государств-членов ОДКБ об оказании военной помощи республике.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить, коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.