«Мы знаем, что такое война»: Кадыров сравнил события в Казахстане с Чечней в 1990-х

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал народ Казахстана не разрушать государство и сравнил события там со сценарием начала военных кампаний в Чечне. Об этом Кадыров заявил в ходе совместного прямого эфира в Instagram со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым.

Кадыров назвал казахстанцев «братским народом» — в Казахстане, а именно в Караганде, родился его отец Ахмат Кадыров.

«Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — заявил Кадыров.

Он призвал протестующих вести себя «максимально мирно», дабы не повторить ситуацию в Чечне в начале 1990-х.

«Нас тоже подвели — так же, как и вас сегодня, — к военным событиям. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили... Это делали воспитанники спецслужб разных государств. И у них была задача через Чеченскую Республику развалить суверенное государство Россию», — сказал Кадыров.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Сейчас в Алма-Ате вооруженные протестующие громят резиденцию Токаева, силовики покинули здание.