Источник: Назарбаев готовится покинуть Казахстан

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну.

«Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения», — написал Венедиктов в Telegram-канале, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

До Назарбаев был отправлен в отставку с поста главы Совета безопасности страны, который он должен был занимать пожизненно. Совбез Казахстана возглавил президент Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев сложил полномочия в качестве президента в марте 2019 года, он занимал должность главы государства с 1991 года. При этом политик, наделенный статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

В связи с происходящими событиями премьер-министр Аскар Мамин и его правительство ушли в отставку. Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Атинской и Мангистауской областях, а также в Нур-Султане.