Токаев вступает в должность председателя Совбеза, которую занимал Назарбаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением в связи с массовыми протестами в стране --он объявил, что возглавит Совет безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Токаев заявил, что председатель Совбеза отныне намерен «действовать жестко».

Это уже второе обращение Токаева на последние двое суток.

Предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом Назарбаев, наделенный статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

Таким образом, Назарбаев, который должен был пожизненно занимать пост председателя Совета безопасности, отправлен в отставку.

Накануне резиденцию президента Казахстана Токаева в Алма-Ате охватил огонь, слышны выстрелы.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.