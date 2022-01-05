Президент Казахстана Токаев выступит с обращением к гражданам страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, выступит с обращением к народу по республиканским телеканалам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на СМИ.

В настоящий момент не уточняется, когда именно и во сколько начнется обращение Токаева к населению.

Протесты в Казахстане начались 2 января текущего года в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Кроме того, в связи с происходящими событиями премьер-министр Аскар Мамин и его правительство ушло в отставку.

Ранее в МИД России сообщили, что внимательно следят за ситуацией в Казахстане.