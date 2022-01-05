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Задержан директор газоперерабатывающего завода в Мангистауской области Казахстана

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Правоохранительные органы Казахстана задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене в Мангистауской области республики. Об этом сообщил новостной портал Zakon.kz.

Агентство финансового мониторинга обвинило главу завода в Жанаозене в повышении цен без причины. По данному факту проводится досудебное расследование, говорится в сообщении портала.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

До этого стало известно, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области. Позже стало известно, что Токаев принял отставку правительства республики на фоне протестов из-за повышения цен на газ.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).

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