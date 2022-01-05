МВД Казахстана: в результате протестов пострадали 95 сотрудников правопорядка

В МВД Казахстана заявили, что в ходе беспорядков задержано более 200 человек. Во время протестов пострадали 95 сотрудников правопорядка, 37 служебных автомобилей повреждено, сообщает ТАСС.

«В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин», — сообщили в ведомстве.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.

Ранее стало известно, что в Алматы загорелись полицейские машины, которые разбили протестующие. Отмечается, что загорелись порядка четырех автомобилей правоохранителей, еще один взорвался.

До этого сообщалось, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области.

Указ о введении в Алматы и Мангистауской области чрезвычайного положения предусматривает ограничения на въезд, выезд и проведение массовых мероприятий, а также запрет на продажу спиртного и оружия.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась.