Глава Алматы Сагинтаев заявил, что ситуация в городе под контролем

Глава администрации Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что обстановка в городе под контролем. В настоящий момент проводятся задержания зачинщиков и экстремистов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Алматы.

«За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне. Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алматы», — заявил Сагинтаев.

По его словам, власти работают над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города. Глава призвал жителей Алматы не поддаваться на провокации и беззаконие.

До этого сообщалось, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области. Согласно указу, режим ЧС вступает в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

Указ о введении в Алматы и Мангистауской области чрезвычайного положения предусматривает ограничения на въезд, выезд и проведение массовых мероприятий, а также запрет на продажу спиртного и оружия.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).