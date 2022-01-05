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Немецкий депутат заявил о появлении «трещин» в политике ФРГ из-за «Северного потока-2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Представитель по вопросам внешней политики Христианско-демократического союза Юрген Хардт заявил, что у правительства Германии появились «трещины» во внешней политике из-за разных позиций по «Северному потоку-2» и санкций против России. Об этом он рассказал в интервью Funke.

Он отметил, что вопрос о том, кто определяет внешнюю политику, ведомство канцлера или МИД, — симптом глубоких различий во мнениях.

«Не прояснен, к примеру, вопрос «Северного потока — 2» — СДПГ придерживается точки зрения, что речь идет об исключительно экономическом проекте, а глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] указывает на геостратегическую роль», — пояснил политик.

По его словам, в правительстве также усматриваются разные позиции по вопросам санкций против России.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности.

При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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