В США надеются, что вводить санкции против РФ из-за ситуации по Украине не придется

США надеются, что вводить санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины не придется. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», — сказал Прайс во время телефонного брифинга.

По его словам, Москва «хорошо представляет, что имеется в виду под мерами», которые будут приняты в случае эскалации ситуации, но объявлять о них публично Госдеп не намерен.

Также дипломат сообщил, что вопрос санкций не будет первостепенным в ходе предстоящих контактов с РФ о стратегической стабильности. Он отметил, что Вашингтон «использует любые возможности обсудить с партнерами военное строительство РФ» на границе.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позднее сообщалось, что главы Министерств иностранных дел НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам гарантий безопасности.

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.