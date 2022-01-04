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На территории компании брата Додона нашли контейнеры «Железной дороги Молдавии»

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Михай Карауш/РИА «Новости»

На территории компании Agrofactory, принадлежащей брату бывшего президента Молдавии Игоря Додона — Александру Додону, нашли пропавшие контейнеры госпредприятия «Железные дороги Молдавии». Об этом заявила глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек, передает РИА «Новости».

По ее словам, контейнеры не удалось изъять, они переданы на хранение администратору Agrofactory. В результате операции никого не задержали.

На ЖДМ заявили, что последние шесть месяцев на предприятии борются с внутренней коррупцией. Все собранные материалы были переданы правоохранительным органам.

Накануне сообщалось, что в Молдавии проходят обыски у брата экс-президента Додона.

29 декабря стало известно, что прокуратура Молдавии допросила экс-президента страны Игоря Додона по подозрению в хищении $12 млн. Речь идет о деле 13-летней давности, когда он занимал должности первого вице-премьера, министра экономики и торговли. Предполагается, что политик причастен к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия «Энергоком». Сам Додон вину категорически отрицает.

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