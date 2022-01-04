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В МИД России ответили на заявление командующего ВМС США по Сербии

Захарова: обороноспособность Сербии зависит от реакции России на угрозы этой стране

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram, что обороноспособность Сербии «в последние лет, наверное, двести» зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой стране.

Таким образом представитель МИДа прокомментировала заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, который в интервью сербскому журналу «Курир» заявил, что »НАТО рассматривает Сербию как ценного, уважаемого и важного партнера» и что «НАТО обеспечивает дополнительную поддержку Сербии в областях государственной дипломатии, политического диалога и военных реформ».

Захарова подчеркнула, что, «по странному стечению обстоятельств, все, кто нападал на Сербию, сейчас входят в НАТО».

«Если Берк знает историю, то таким образом он приветствует поставки Россией Сербии вооружений, например противотанковых комплексов «Корнет», и очень надеется, что они остудят пыл горячих голов Альянса, которые мутят воду на Балканах. Хуже, но привычнее, если не знает», — написала Захарова.

Берк в интервью также заявил, что НАТО приветствует проводимые в Сербии реформы для укрепления ее обороноспособности. Кроме того, он подчеркнул, что Североатлантический альянс «ничего не навязывает» своим партнерам и взаимовыгодное партнерство с НАТО «важно для Сербии и альянса, так как оно способствует стабильности на Западных Балканах, а также во всей евроатлантической области».

В октябре Сербия навсегда отказалась вступать в альянс. Как отметил глава МВД Сербии Александр Вулин, страна при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет и не поддержит санкции против России.

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