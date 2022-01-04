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На Украине заявили, что стыдятся Зеленского

Экс-депутат Рады Мураев: команда Зеленского вызывает у жителей Украины «стыд за нацию»

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его политическая команда вызывают у жителей страны «стыд за нацию». Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

Он выразил мнение, что Зеленский «вывел из грязи — в князи» тех, кто не может справиться со своей ролью.

«Сейчас во власть пришло отребье», — заявил Мураев.

При этом он подчеркнул, что Украина — это не Зеленский, не бывший президент Петр Порошенко или их предшественник Виктор Янукович, однако страну будут судить по этим людям и по тем, кто сидит в парламенте.

По мнению бывшего парламентария, их фамилии потом никто и не вспомнит, а общая мировая усталость, общий стыд за украинскую нацию останутся.

Ранее заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин заявил, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

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