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Порошенко подвел итоги года мемами о себе

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РИА «Новости»

Экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал подборку странных мемов о себе.

Вероятно, Порошенко находил мемы в соцсетях в течение прошлого года и собирал коллекцию.

«Друзья, спасибо за сумасшедшую дозу юмора за последний год. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души», — написал политик.

Часть мемов связана с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским. Один из мемов связан с инцидентом, когда Порошенко летом прошлого года облили зеленкой в центре Киева. На фото Порошенко без зеленки якобы говорит «Берешь Зеленого за голову. Сдавливаешь». На втором фото, где Порошенко уже с зеленкой на лице, добавляет: «Главное, чтобы не разбрызгалось».

Другие посвящены самому Порошенко. На одном фото беседуют друг с другом два экс-президента — Виктор Ющенко и Петр Порошенко и стоит подпись: «Ну что, за шоколапками?». Напомним, «Шоколапки» — конфеты производства украинской кондитерской корпорации «Рошен», основанной Порошенко в середине 1990-х.

В декабре стало известно, что Порошенко поспешно покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

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