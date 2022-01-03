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Пять ядерных держав выпустили совместное заявление

Россия, Китай, США, Великобритания и Франция заявили о недопустимости ядерной войны

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Пять держав-обладателей ядерного оружия — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция — в совместном заявлении отметили, что в ядерной войне не будет победителей, сообщается на сайте Кремля.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — указано в совместном заявлении.

В этом заявлении руководства пяти стран также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

Также руководство этих стран подтвердило приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее в США выбрали топ-5 российских вооружений.

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