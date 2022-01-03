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Саакашвили выдвинул тюремным властям ультиматум

Саакашвили намерен устроить протест, если до 6 января к нему не допустят врачей и посетителей

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что устроит протест, если к нему не допустят независимых врачей, а также не позволят конфиденциально обмениваться информацией с посетителями. Об этом сообщил адвокат Шота Тутберидзе, передает «Интерфакс».

«Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста», — сказал правозащитник.

Тутберидзе отметил, что пока Саакашвили находился в тюрьме Рустави, защита могла общаться с ним конфиденциально путем обмена записками.

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней. 21 декабря объявили массовую голодовку его сторонники, они требовали освободить бывшего грузинского лидера.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили прекратили голодовку.

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