Саакашвили выдвинул тюремным властям ультиматум

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что устроит протест, если к нему не допустят независимых врачей, а также не позволят конфиденциально обмениваться информацией с посетителями. Об этом сообщил адвокат Шота Тутберидзе, передает «Интерфакс».

«Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста», — сказал правозащитник.

Тутберидзе отметил, что пока Саакашвили находился в тюрьме Рустави, защита могла общаться с ним конфиденциально путем обмена записками.

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней. 21 декабря объявили массовую голодовку его сторонники, они требовали освободить бывшего грузинского лидера.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили прекратили голодовку.