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В Гаити совершено покушение на премьер-министра

teleSUR: премьер-министра Гаити обстреляли на выходе из церкви

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Roberto Cavada/Twitter

Премьер-министра Гаити Ариэля Анри обстреляли на выходе из церкви в городе Гонаив на севере страны. Об этом сообщает телеканал teleSUR. В храме проходила служба, приуроченная к 218-й годовщине независимости Гаити

Журналист Роберто Кавада опубликовал видео инцидента: премьер выходит на улицу, раздаются выстрелы, и охрана уводит его в здание.

По информации teleSUR, в результате перестрелки один человек погиб и несколько получили ранения. Сам Анри не пострадал.

Ранее Ямайка отказала Гаити в экстрадиции гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, которого подозревают в участии в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза. Вместо этого Паласиоса депортируют в Колумбию. Запрос на экстрадицию Паласиоса был выдан в октябре.

Моиз был застрелен утром 7 июля 2021 года в собственном доме. Его жена получила ранения. Старший сын Жовенеля Моиза рассказал, что в день убийства отца 7 июля на его семью также было совершено нападение. Преступники устроили засаду на сына президента, его жену и дочь, но пострадавшие выжили благодаря действиям охраны.

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