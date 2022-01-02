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Вассерман рассказал, как отпраздновали Новый год в Госдуме

Депутат Вассрман: в Госдуме не устраивали новогодний корпоратив

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Анатолий Вассерман рассказал в разговоре с газетой «Взгляд», что нижняя палата парламента отметила Новый год, но это нельзя назвать корпоративом.

«Перед Новым годом в комитете по просвещению мы немного посидели, поели, обсудили итоги года», — вспомнил он.

По его словам, мероприятие было организовано «на уровне самодеятельности». Аналогичным образом проводили 2021 год во фракции — подвели итоги и перекусили.

Вассерман добавил, что новый 2022 год он встретил в окружении коллег-публицистов.

Ранее справедливоросс предложил перенести начало заседаний комитетов Госдумы с 10 утра на более позднее время, так как депутатам не удается нормально выспаться и они вынуждены приходить на работу сонными. Он отметил, что народным избранникам нужно позаботиться о своем здоровье.

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