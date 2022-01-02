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Эксперт оценил заявление Финляндии о вступлении в НАТО

Эксперт Тимофеев: слова финских властей о вступлении в НАТО не стоит воспринимать всерьез

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Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев призвал не воспринимать серьезно заявление президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно. Эти дискуссии еще велись до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО», — сказал он.

Тимофеев добавил, что никакой «радикальной необходимости» вступать в Североатлантический альянс у Финляндии нет. Он подчеркнул, что если Хельсинки присоединятся к альянсу, отношения Финляндии и России резко ухудшатся, что создаст для обеих стран проблемы, связанные с безопасностью.

«Я не думаю, что это (вступление Финляндии в НАТО — прим. ред.) стоит сейчас серьезно воспринимать», — резюмировал эксперт.

Ранее претендент на пост главы немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур заявил, что Украина должна самостоятельно принять решение о вступлении в НАТО.

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