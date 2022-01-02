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Ямайка отказалась выдавать Гаити подозреваемого в убийстве президента

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Dieu Nalio Chery/AP

Ямайка отказала властям Гаити в экстрадиции гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, которого подозревают в участии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает Reuters.

Вместо этого, Марио Антонио Паласиоса депортируют в Колумбию. Запрос на экстрадицию Паласиоса был выдан в октябре.

Моиз был застрелен утром 7 июля 2021 года в собственном доме. Его жена получила ранения. Старший сын Жовенеля Моиза рассказал, что в день убийства отца 7 июля на его семью также было совершено нападение. Преступники устроили засаду на сына президента, его жену и дочь, но пострадавшие выжили благодаря действиям охраны.

Он также добавил, что располагает информацией о том, что произошло в день убийства своего отца, но пока не готов ее обнародовать.

Ранее в Турции задержали подозреваемого в убийстве президента Гаити.

Всего в подготовке заговора против президента Моиза арестовано более 40 человек, в том числе 18 колумбийских солдат и несколько офицеров полиции Гаити.

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