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Премьер Греции предсказал скорое завершение пандемии

Премьер-министр Греции Мицотакис: «омикрон» может стать последней главой пандемии

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Giorgos Kontarinis/www.imago-images.de/Global Look Press

Председатель греческого правительства Кириакос Мицотакис заявил, что появление штамма «омикрон» — вероятно, последняя глава в истории пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премьера.

Заявление прозвучало на встрече Мицотакиса с персоналом больницы Сотирия, которую он посетил вместе с министром здравоохранения страны Таносом Плеврисом и его заместителем Миной Гагой.

Глава государства поздравил медиков с Новым годом и поблагодарил за самоотверженную борьбу с пандемией. Премьер отметил, что ближайшие несколько недель будут трудными из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости COVID-19 на фоне распространения «омикрона». Однако инфекция, вызванная этим штаммом протекает относительно легко, добавил он.

«Если это так, то это будет луч оптимизма, но, похоже, так оно и есть. И, конечно же, он завершит это приключение. Некоторые [ученые] считают, что «омикрон» может быть последней главой», — резюмировал Мицотакис.

Специалисты предположили, что легкое течение коронавирусной инфекции, вызываемой «омикроном», связано с низкой скоростью распространения штамма в легких — в сравнении с предыдущими вариантами.

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