Жириновский ожидает выдвижения Путина на пост президента в 2024 году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что президент России Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

По его словам, президентская программа «не выполнена до конца», «много наработок есть еще». Политик отметил, что команда нынешнего президента является «одной из самых мощных за последние сто лет».

Он отметил, что современным молодым людям нужно гордиться Россией — «самой мощной в мире стране, самой культурной, самой богатой».

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться кандидатом в президенты в 2024 году.

При этом глава государства отметил, что само наличие у него права вновь избираться стабилизирует ситуацию в стране. Закон, дающий главе государства право вновь баллотироваться на президентских выборах, был подписан в апреле 2021 года.