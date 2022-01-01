В Киеве назвали настоящего президента Украины

Киев может лишится если не всей территории, то точно Харьковской или Сумской областей, поскольку украинцы продолжают считать себя с русскими частью одного народа, несмотря на заявления киевских властей. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA.

По его словам, украинцы, в отличие от россиян, не способны ставить интересы государства выше личных. Журналист отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кино, например к сериалу «Сваты», который и жители России, и жители Украины смотрят «в единой гармонии».

«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», — заявил Портников.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что большая часть территории Украины в будущем может войти в состав России.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что Украина была создана Владимиром Лениным при формировании СССР.