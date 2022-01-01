Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Роналду недоволен тем, чего достиг с «Манчестер Юнайтед» 11:35
СК заинтересовался жалобами противников концерта Тилля Линдемана в Новосибирске 11:31
Банковские вклады россиян обложат налогом 11:29
Овечкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ 11:20
В Москве возле мусорных баков нашли убитую девушку 11:16
Зеленский объяснил поражение Украины от Англии нежеланием портить стратегические отношения 11:05
В первый день Нового года россиянам понадобились недвижимость и женская одежда 10:56
Пребывание туристов в Сочи подорожало в пять раз 10:51
Медведева решила взять отдых от социальных сетей 10:51
Россияне могут лишиться субсидий на оплату услуг ЖКХ 10:42

В Киеве назвали настоящего президента Украины

Журналист Портников: огромное количество украинцев считают своим Путина президентом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Киев может лишится если не всей территории, то точно Харьковской или Сумской областей, поскольку украинцы продолжают считать себя с русскими частью одного народа, несмотря на заявления киевских властей. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA.

По его словам, украинцы, в отличие от россиян, не способны ставить интересы государства выше личных. Журналист отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кино, например к сериалу «Сваты», который и жители России, и жители Украины смотрят «в единой гармонии».

«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», — заявил Портников.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что большая часть территории Украины в будущем может войти в состав России.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что Украина была создана Владимиром Лениным при формировании СССР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть