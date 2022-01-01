На Украине сочли переговоры Путина и Байдена «опасным звонком»

Переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным без предварительных согласований с Украиной является «опасным звонком» для киевских властей. Такое мнение выразил украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в статье для портала «Главред» .

По его словам, запланированный на 2 января разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским будет привязан к прошедшей беседе с Путиным. При этом в ходе будущих переговорах будут затронуты стратегическая стабильность, что, по мнению политолога, должно «напрячь» украинских политиков.

«Стратегическая стабильность — это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», — выразил мнение Кулик.

Он подчеркнул, что мировым лидерам стоит учитывать позицию Украины и не ставить страну «уже перед фактом принятых решений».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора предупредил российского коллегу Владимира Путина, что Россия не может вторгаться на украинскую территорию.