Зеленский надеется, что в 2022 году украинское военные сфотографируются в Крыму

В новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в наступившем году украинское военные сфотографируются в Крыму, Донецке и Луганске. Об этом пишет «Страна.ua».

«К сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше», — сказал Зеленский.

Новогоднее поздравление Зеленского в этом году стало рекордным по продолжительности — более 22 минут. В частности, президент пожелал , чтобы «соседи в гости к нам – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука».

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

В мае этого года — в годовщину президентства — Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Отмечается, что Зеленский не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.