Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянам назвали товары, который подорожают в наступившем году 01:52
В Татарстане при пожаре пострадали пять человек, в том числе трое детей 01:38
Новый 2022 год наступил на всей территории России 01:27
«А не с оружием без стука»: поздравление Зеленского стало рекордным... 01:19
На Украине «Дед Мороз» торговал наркотиками в интернете 00:54
Ученые опровергли эффективность средств от похмелья 00:41
Закон о «приземлении» зарубежных IT-компаний в России вступил... 00:25
Актриса с самой продолжительной ТВ-карьерой умерла в возрасте 99 лет 00:17
Зеленский подтвердил планы провести переговоры с Байденом 2 января 31.12.2021, 23:51
Канадский инженер смастерил новогодний шар с настоящим снегом 31.12.2021, 23:48

Зеленский надеется, что в 2022 году украинское военные сфотографируются в Крыму

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

В новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в наступившем году украинское военные сфотографируются в Крыму, Донецке и Луганске. Об этом пишет «Страна.ua».

«К сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше», — сказал Зеленский.

Новогоднее поздравление Зеленского в этом году стало рекордным по продолжительности — более 22 минут. В частности, президент пожелал , чтобы «соседи в гости к нам – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука».

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

В мае этого года — в годовщину президентства — Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Отмечается, что Зеленский не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть