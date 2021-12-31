Зеленский подтвердил планы провести переговоры с Байденом 2 января

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что проведет телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом в воскресенье, 2 января. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером [США], ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье [провести] очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе», — заявил Зеленский.

Ранее о запланированном телефонном разговоре американского и украинского лидера сообщил Белый дом. До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров допустил, что после общения с президентом России Владимиром Путиным Байден также созвонится с Зеленским.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 30 декабря. В ходе разговора Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире и заявил, что у Вашингтона нет намерений размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Однако американский лидер также отметил, что США рассматривают вариант введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Путин в ответ указал, что антироссийские санкции станут серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений. Он также подчеркнул важность совместной работы с США, результатом которой должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.