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Украинский генерал предрек стране ужасное будущее

Генерал МВД Украины Могилев: закрытие предприятий и отключение отопления приведут к коллапсу

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Global Look Press

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах станы. Об этом он рассказал в эфире телеканала UkrLive.

По словам Могилева, из-за очень высоких цен на газ в стране закрывается достаточно большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. <…> Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — рассказал Могилев.

По его словам, Украина в текущий момент находится на грани социального взрыва. Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.

Ранее киевский политолог Андрей Головачев предрек Украине гражданскую войну и разрушение государства.

Головачев утверждает, что обвинения в госизмене, которых в стране в последнее время стало очень много, являются признаком приближающегося раскола.

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