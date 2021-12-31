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В партии Зеленского прокомментировали сообщения о ее переименовании

В партии «Слуга народа» опровергли сообщения о ее переименовании

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Информация в украинских СМИ о том, что пропрезидентская партия «Слуга народа» будет переименована, является дезинформацией. Об этом в комментарии изданию «Украинская правда» заявила пресс-секретарь политической силы Юлия Палийчук.

«Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные «инсайты», — сказала она.

Ранее издание «Страна» со ссылкой на источники, близкие к окружению украинского лидера, сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вопрос переименования своей партии «Слуга народа» к следующим парламентским выборам.

Как рассказали источники, это решение связано с анализом данных социологии: рейтинг украинского лидера оказался заметно выше, чем у «Слуга народа».

В рейтинге электоральных предпочтений партия «Слуга народа» уступила фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Последнюю поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а партию Зеленского — 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором.

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