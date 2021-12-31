Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Матвеева о ЧР по фигурному катанию: самый лицемерный чемпионат, который я видела... 15:49
Инфекционист предупредил о росте заболеваемости коронавирусом в США из-за... 15:43
Экс-премьер Украины подал иск на СБУ 15:41
В Косово сотрудника ООН из России объявили персоной нон грата 15:40
Художник Шарангович умер через несколько дней после смерти жены 15:39
Лещенко назвал главное спортивное событие и лучшего тренера 2021 года 15:32
Путин назвал главную цель правительства России 15:27
Нарколог назвал допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь 15:26
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением 15:23
Седокова призналась, что в 2021 году потеряла самого любимого человека 15:23

Шольц упомянул Украину в первом новогоднем обращении к гражданам Германии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря в первом новогоднем поздравлении о новых вызовах для Евросоюза, упомянул о ситуации вокруг Украины, передает Tagesspiegel.

Шольц выступил за «суверенную, единую, сильную Европу», напомнив, что трансатлантическое сотрудничество необходимо для безопасности в Европе и за ее пределами. По словам канцлера, в вопросе Украины Запад столкнулся с «новыми вызовами».

«Нерушимость границ является ценным активом и не подлежит обсуждению», — подчеркнул Шольц, комментируя сообщения, что Россия может напасть на Украину.

Ранее в Германии заявили, что НАТО не будет воевать с Россией, если та нападет на Украину, а также не будет поставлять в эту страну оружие. На Украине же попросили Германию о «холодном душе» для Москвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть