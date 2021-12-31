Шольц упомянул Украину в первом новогоднем обращении к гражданам Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря в первом новогоднем поздравлении о новых вызовах для Евросоюза, упомянул о ситуации вокруг Украины, передает Tagesspiegel.

Шольц выступил за «суверенную, единую, сильную Европу», напомнив, что трансатлантическое сотрудничество необходимо для безопасности в Европе и за ее пределами. По словам канцлера, в вопросе Украины Запад столкнулся с «новыми вызовами».

«Нерушимость границ является ценным активом и не подлежит обсуждению», — подчеркнул Шольц, комментируя сообщения, что Россия может напасть на Украину.

Ранее в Германии заявили, что НАТО не будет воевать с Россией, если та нападет на Украину, а также не будет поставлять в эту страну оружие. На Украине же попросили Германию о «холодном душе» для Москвы.