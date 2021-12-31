Государство оплатит сиротам-студентам образование, питание и жилье

Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин внес в парламент законопроект, предусматривающий финансовую поддержку детям-сиротам, поступившим в вузы. Об этом депутат рассказал «Газете.Ru».

«Дети, обучающиеся в вузах на очной форме обучения, не имеют возможности для самостоятельного обеспечения даже базовых своих потребностей. И в этой связи государство должно взять на себя все расходы на обучение, проживание и питание студентов, бывших воспитанниками детских домов. Таким образом мы сможем помочь нашим детям получать востребованные высокооплачиваемые специальности и становиться полноценными членами общества», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что сейчас государство обеспечивает лишь учащихся средних профессиональных учебных заведений — ПТУ и колледжей, а сиротам, которые поступают в вузы, часто негде взять деньги не только на оплату общежитий, но и на еду. В результате выпускники детских домов оказываются в ситуации, когда высшее образование для них недоступно.

Ранее в Госдуме заявили, что проблемы детей-сирот в России исчезнут, когда будут решены вопросы с безработицей, низкой зарплатой и отсутствием доступного жилья.