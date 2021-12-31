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В США допустили принятие Западом ряда условий РФ по гарантиям безопасности

Экс-посол США на Украине Пайфер: Вашингтон ограничит военные учения на Украине

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Бывший посол США в Киеве. старший научный сотрудник американского Брукингского института Стивен Пайфер заявил, что США примут некоторые условия России по гарантиям безопасности, в частности ограничат военные учения Запада на Украине, его цитирует Associated Press.

По словам дипломата, «если Москва серьезно настроится на переговоры», администрация президента США Джо Байдена «может заняться некоторыми элементами проекта» России. Отмечается, что в то же время ключевые члены НАТО дали понять, что «у них нет желания расширения альянс в ближайшем будущем».

Пайфер подчеркнул, что предлагаемый в проекте договора запрет на любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, на Кавказе или в Средней Азии «является чрезмерным», однако «некоторые меры по ограничению военных учений и действий на взаимной основе возможны».

Ранее между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялись переговоры, в ходе которых российский лидер заявил, что санкции США против России станут серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений.

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