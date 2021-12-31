В США оценили вероятность повторения перестройки в России

Власти России вынесли уроки из распада СССР, и повторение перестройки в стране маловероятно. К такому выводу пришли в статье для Foreign Affairs эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли.

«Президента России Владимира Путина и его правительство вряд ли постигнет судьба их советских предков. Как лидеры коммунистической партии в Пекине изучали советскую историю, пытаясь предотвратить ее повторение, так и лидеры Кремля. Они извлекли уроки из неудачных попыток Советского Союза повернуть вспять спад в 1970-х и 1980-х годах, и многие ключевые атрибуты российской экономики и российской экономической политики отражают желание избежать повторения советского опыта при Горбачеве», — пишут эксперты.

В качестве доказательства они приводят недавнее заявление экономиста Сергея Гуриева о том, что «макроэкономическая политика России намного более консервативна, инфляция находится под контролем, имеются большие резервы, сбалансированный бюджет и отсутствие внешнего долга».

Авторы материала пишут, что несмотря на все еще продолжающиеся попытки Москвы найти экономическую модель, способную обеспечить непрерывный рост и снижение зависимости от экспорта ресурсов, России удалось укрепиться в конкуренции с США. При этом экономика страны больше не является слабостью государства, а представляет собой «прочную часть стратегии Путина по обеспечению стабильности режима, поддержанию преемственности и противодействию введенным Западом санкциям».

Последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев написал в своей книге «Последний день СССР» (Le jour ou l'URSS a disparu), выпущенной во Франции, что СССР мог продолжить существование в демократическом варианте добровольного союза. По его словам, Горбачев считает, что сохранению СССР помешали такие события, как путч в августе 1991 года в Москве и беловежская встреча трех президентов, которые взяли на себя ответственность за роспуск государства.