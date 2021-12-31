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Депутат Рады Волошин заявил, что Россия уничтожит Украину за 10 минут

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Vasily Fedosenko/Reuters

Экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию. Об этом он заявил в эфире телеканала UkrLife.

По его словам, в таком случае украинская армия потеряет те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть. «Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», — добавил депутат.

В США заявили, что в случае «вторжения» на Украину российские войска выйдут к Днепру в течение трех-четырех дней. Об этом рассказали американские эксперты в журнале The National Interest.

Авторы статьи, бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор, подчеркнули, что «если на Украине дело дойдет до драки, Россия, скорее всего, победит — и быстро».

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.

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