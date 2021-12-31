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«Нам некуда отступать»: посол России о напряженности с НАТО и Украиной

Посол Антонов: никто не должен сомневаться в решимости России защищать свою безопасность

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что никто не должен сомневаться в решимости России защищать свои интересы в области безопасности. Об этом говорится в статье Антонова для издания Foreign Policy.

По его словам, если западные партнеры будут продолжать конструировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию России, Москва будет вынуждена создать для них аналогичные уязвимости.

«Мы подошли к тому моменту, когда нам некуда отступать. Военное освоение Украины странами-членами НАТО — реальная угроза для России», — написал посол.

Антонов считает, что необходимо срочно восстановить принцип равной и неделимой безопасности, когда ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других.

Он отметил, что при наличии политической воли этого можно достичь за счет разработки серьезных долгосрочных и юридически обязательных гарантий безопасности.

В этой же статье Антонов пишет, что отношения НАТО и России стали крайне опасными. По его словам, в последние годы военная активность НАТО значительно активизировалась.

Дипломат рассказал, что в непосредственной близости от России проводится около 40 крупных военных учений, а США значительно увеличили свои стратегические полеты вдоль российских границ, во время которых они тренируют запуски крылатых ракет по целям на территории России.

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