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Путин и Байден завершили переговоры

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на Белый дом.

Переговоры длились 50 минут, сообщила американская сторона.

Разговор начался в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск).

Ранее сообщалось, что американский президент намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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