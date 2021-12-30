Киев ввел санкции против строивших Крымский мост компаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против компаний, которые имели отношение к строительству Крымского моста. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает агентство УНИАН.

По его словам, санкции вводятся против компаний, которые непосредственно принимали участие в строительстве данного объекта. Данилов уточнил, что речь идет не только о российских компаниях, но и о зарубежных. При этом он не указал конкретные названия.

Совет также принял решение ввести санкции в отношении лиц, осуществлявших в Крыму «неправомерное судопроизводство в отношении граждан нашего [украинского] государства», сообщил Данилов.

Полный список будет обнародован после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении соответствующего решения СНБО об ограничениях в действие.

Ранее Совет Евросоюза расширил санкционный список, добавив в него еще двух россиян и четыре российских организации. Они, по мнению европейских политиков, «подрывали территориальную целостность, суверенитет и независимость» Киева, участвуя в строительстве моста через Керченский пролив.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.