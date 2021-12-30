Fox News: Путин объявит Байдену «шах и мат»

Президент России Владимир Путин поставит главе США Джо Байдену «шах и мат». Такое мнение высказал генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог, передает Fox News.

По его словам, российский лидер является стратегическим игроком. За годы правления четырех президентов в Соединенных Штатах, как отметил эксперт, Путин довел до совершенства свою шахматную игру в сфере национальной стратегии. Он предположил, что «шахматный турнир», который в настоящее время Путин проводит с Байденом, «будет самым опасным в мире со времени окончания холодной войны».

При этом, как считает Келлог, глава Белого дома, играет «в шашки», не может мыслить стратегически и предпринимает полумеры, которые одновременно не приведут к конфронтации на международной арене и не позволят ему потерять лицо перед внутренними политическими противниками.

Генерал в отставке также выразил мнение, что у Байдена не получится «съехать» с серьезного разговора с Путиным. Президент США находится под жестким давлением как со стороны американских элит, так и со стороны общественности, добавил эксперт.

30 декабря состоятся переговоры Путина и Байдена. В администрации американского президента уточнили, что разговор пройдет в закрытом режиме. Там также указали, что Байден намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

До этого президенты общались 7 декабря по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.