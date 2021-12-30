Суд зарегистрировал иск Януковича о незаконности его отстранения от власти

Окружной административный суд Киева зарегистрировал исковое заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в котором он оспаривает лишение его должности. Об этом сообщила в Facebook представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

«Истец настаивает на отсутствии у Верховной рады полномочий принимать акты о самоустранении президента Украины», — написала она.

Совгиря отметила, что экс-президент попросил отправлять ему корреспонденцию в Ростов-на-Дону.

Рассмотрение дела назначено на утро 16 января 2022 года. Заявление с требованием признать решение Рады незаконным Янукович подал в конце ноября.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что политику грозит пожизненное лишение свободы. Адвокат Януковича Виталий Сердюк в свою очередь обратился к действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование подзащитного.