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В США сочли Байдена нерешительным в вопросе антироссийских санкций

Foreign Policy: Байдена раскритиковали за нерешительность по санкциям против РФ

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РИА «Новости»

Администрация президента США Джозефа Байдена разработала новую стратегию по противодействию коррупции, которую стоило бы применить в отношении России, такое мнение опубликовали Пол Массаро и Бенджамин Шмитт для Foreign Policy.
«
Авторы объяснили, что «агрессивная риторика» России в отношении Украины требует решительных и действенных мер со стороны Байдена. Кроме того, положение усугубляется тем, что США своей приоритетной задачей считают противодействие Китаю.

«Призывы к более агрессивной санкционной политике против России нередки, но их отвергают те, кто призывает нас «мыслить масштабнее» или «более стратегически». В последнее время «мыслить шире», — значит консолидировать Запад для противодействия Пекину, причем почему-то бездействием по конкретным вопросам против России. Но сегодняшние меры Москвы по обходу санкций — будущая методичка для Китая, как подорвать глобальные демократии», — отметили Массаро и Шмитт.

По их словам, главной задачей США является системная борьба с «могущественными иностранными элитами» и «потворствующими им институтами», которые должны попасть под санкции. Авторы колонки под этим термином понимают в том числе и российских олигархов.

«Это потребует признания, что КПК [Коммунистическая партия Китая], Кремль и другие диктаторы используют транснациональные сети для достижения своих внешнеполитических целей и оказания влияния, — и сети эти отнюдь не ограничиваются государственными границами. В них запросто могут входить оперативники КПК, российские олигархи, лидеры немецкого бизнеса, британские юристы и американские лоббисты», — подчеркнули колумнисты.

Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Запад сделал ряд фундаментальных ошибок в отношениях с современной Россией.

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