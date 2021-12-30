Президент Эстонии рассказал, как его украли цыгане

Президент Эстонии Алар Карис рассказал, что теоретически упустил возможность стать цыганским бароном. Об этом пишет Eesti Ekspress.

Карис рассказал о случае из своего детства — в начале 1960-х годов его на рынке чуть не украли цыгане.

«Я тогда был маленьким мальчиком четырех или пяти лет. Мы пошли с бабушкой на рынок в Тарту, чтобы купить еды. В то время цены на рынке были ниже, чем в магазинах», — вспоминает президент.

Вскоре один из продавцов сообщил бабушке, что цыгане увели белокурого мальчика в белой шубе с собой. В то время в лесу Ихасте в Тарту был палаточный лагерь цыган.

Родные нашли маленького Алара на автобусном вокзале и забрали домой. Сам президент признался, что почти ничего не помнит о том, как его пытались украсть.

Ранее президент Эстонии заявил о неравенстве русскоязычных детей в детсадах. По мнению Кариса, это обстоятельство может повлиять на конкурентоспособность русскоязычных жителей Эстонии на рынке труда.