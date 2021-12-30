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Названа стоимость подарков Лукашенко Путину

«Лента.ру»: подаренный Лукашенко Путину гостинец стоит примерно 8 тыс. рублей

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Телеграм-канал «Пул Первого»

Издание «Лента.ру» подсчитало стоимость подарков, которые президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил российскому коллеге Владимиру Путину во время встречи в Санкт-Петербурге.

Лукашенко привез Путину корзину с сырами и колбасами, общая стоимость которых равняется 8174 рубля.

Президентский гостинец включал в себя сырокопченые колбасы «Милано» (шесть шт. по 440 рублей), «Итальянская» (460 рублей) и «Гродзенски прысмак» (716 рублей), колбасы «Мясной дуэт», «Мясной каприз» и «Киндюк» (четыре шт. по 625 рублей), а также полендвицу домашнюю сыровяленую «Новая» (920 рублей). Все мясные изделия произвел Гродненский мясокомбинат.

Кроме того, в корзине лежали нарезки сыров «Гауда» (172 рубля), «Российский» (158 рублей) и «Выдержанный» (130 рублей), а также сливочные сыры «Маскарпоне» (269 рублей) и Sveza (209 рублей).

Помимо продуктов Лукашенко привез Путину изготовленные на белорусском стеклозаводе «Неман» хрустальные бокалы стоимостью около 28 тыс. рублей.

Фотографию подарков опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

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