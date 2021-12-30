В офисе Зеленского объяснили снижение рейтингов президента

Против президента Украины Владимира Зеленского проводится негативная информационная и социологическая кампания, которая развернута финансово-промышленными группами. Об этом в интервью изданию «Факты» заявил советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк.

Так, он прокомментировал недавний соцопрос, в котором практически 64% украинцев высказались против избрания Зеленского на второй срок. При этом 32,4% респондентов сообщили, что не будут голосовать за политика ни при каких обстоятельствах.

«Сразу скажу, нет никакого разочарования, но есть банальные формирующие контртехнологии. <...> Ключевое [объяснение] — государство старого типа сопротивляется. А более чем 90% медийного пространства, которое формирует общественное мнение, принадлежит конкретным финансово-промышленным группам, которым перемены точно ни к чему. К сожалению, это пространство сейчас негативизировано», — заявил Подоляк.

По его словам, «масштабная информационная негативная кампания синхронизирована со странными социологическими исследованиями», которые появились почти «одновременно, причем в большом количестве».

В ноябре опрос показал, что рейтинг Зеленского снизился до рекордно низких значений. Деятельностью Офиса украинского президента были недовольны 72% опрошенных.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В мае 2021 года года Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Он не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.