Мэр Новосибирска отрицает существование снега в Красноярске

Глава Новосибирска Анатолий Локоть ответил на жалобы жителей о плохой уборке снега в городе.

Согласно информации издания Ngs24.ru, мэру не понравилось сравнение Новосибирска с другими городами. Такие сравнения, по словам мэра, некорректны, поскольку в Красноярске, например, «снега нет».

«Меня удивляет всегда, когда начинают говорить: «Почему в Новосибирске — снег, а в Красноярске — нет снега?». Да не падает в Красноярске снег! Там микроклимат такой, они в котловине находятся, оттуда и дым не уходит поэтому. Ну нет там снега! Что там убирать? Они не знают, что такое зима. У них горнолыжная трасса есть в черте города, потому что рельеф позволяет. Но они пушками там создают снег на этой трассе. Поэтому сравнивать города нельзя, у всех свои особенности», — приводит слова градоначальника Ngs24.ru.

Ранее Анатолий Локоть переболел коронавирусом.