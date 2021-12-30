В сети распространилось видео курящих марихуану Берни Сандерса и Илона Маска

В сети набирает популярность смонтированное видео, на котором американский миллиардер и изобретатель Илон Маск сидит в компании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Несмотря на известную антипатию обоих, связанную с вопросом налогообложения богатых американцев, мужчины спокойно дискутируют и вместе курят марихуану.

Пародия была размещена YouTube-блогером Джастином Брауном. В течение 3-минутного ролика двое мужчин говорят о «неравенстве доходов, жадности, инновациях, политической революции, твитах, налогах и легализации марихуаны».

Как отмечает издание Indy 100, блогеру удалось «безупречно дублировать голоса персонажей, которые звучат как их настоящие голоса».

«Синхронизация губ сделана так хорошо, что вы почти могли поверить, что это настоящий разговор, пока не услышите странное содержание», — отмечает издание.

Маск ранее высмеял Сандерса в Twitter после того, как политик в очередной раз призвал богатейших американцев платить больше налогов.

Изобретатель, чье состояние оценивается в $286 млрд, написал Сандерсу: «Я все время забываю, что вы все еще живы».